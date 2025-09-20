Milei se reunirá con Trump

El presidente Javier Milei tendrá su esperada reunión bilateral con Donald Trump en Estados Unidos. El encuentro será el martes a la mañana en el marco de la Asamblea General de la ONU, según informó el vocero presidencial.

La cuenta oficial de Cancillería en la red social X confirmó lo publicado por Manuel Adorni: "En el marco de la sólida relación bilateral y del compromiso compartido de seguir profundizando los lazos estratégicos, el presidente Javier Milei mantendrá este martes por la mañana en Nueva York una reunión bilateral con el presidente Donald Trump".

El viaje del Presidente a Nueva York ocurre en medio de fuertes tensiones en la política local, después de que el Congreso no solo rechazara varios de sus vetos, sino que también derogara algunos decretos firmados por el Ejecutivo en los últimos meses. Y en medio de las tensiones por la suba del dólar y del Riesgo País.

El Presidente partirá hacia Estados Unidos acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el vocero presidencial, Manuel Adorni. El canciller Gerardo Werthein, por su parte, lo recibirá directamente en Nueva York.

De acuerdo con fuentes oficiales, el martes, asistirá al almuerzo o cena de honor que el presidente de Estados Unidos suele ofrecer a los jefes de Estado que participan de la Asamblea General de la ONU.

Sin embargo, el punto más relevante de la agenda será la bilateral que mantendrá con Donald Trump, programada para luego del discurso que el líder republicano brindará en la cumbre.

Además de volver a hablar ante la ONU, Milei recibirá el miércoles un galardón del partido Republicano.