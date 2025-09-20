Un alumno de la Unne cruzó el puente Chaco-Corrientes a pie para rendir un examen

En la antesala al Día del Estudiante, la historia de Pablo Fleitas, un joven con discapacidad visual, se convirtió en un ejemplo de compromiso y superación. El alumno cruzó a pie el puente "General Belgrano" para rendir un examen en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

Pese al grave accidente que interrumpió el tránsito sobre el puente el viernes por la tarde, Pablo decidió continuar su camino a pie para cumplir con su compromiso académico.

Sin embargo, no lo hizo solo. Lo acompañaron sus amigos Marí González y Emanuel Lezcano, ciegos y compañeros desde el jardín de infantes. También fue guiado por su asistente terapéutica, Rosa Raquel Acosta.

El esfuerzo de este grupo pone de manifiesto no solo la determinación personal de los estudiantes, sino también el valor que otorgan a la educación pública como institución para formar mejores ciudadanos. También como espacio de integración, igualdad y movilidad social.

Desde la Facultad de Derecho, se destacó el accionar de Pablo como un ejemplo y de gran valor y compromiso con sus estudios.

"En un país desigual y excluyente, la educación pública nos iguala, nos permite superarnos y nos brinda oportunidades de progreso", destacaron desde la unidad académica.

