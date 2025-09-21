Boca se quedó y Central Córdoba llegó al empate

Boca dejó escapar una ventaja crucial y se resignó a un empate 2-2 ante Central Córdoba en la Bombonera. El Xeneize había encaminado el partido con los goles de Rodrigo Battaglia (40 minutos del PT) y Miguel Merentiel (11 minutos del ST), pero el Ferroviario reaccionó en la segunda mitad y selló la igualdad con los tantos de José Florentín (17 minutos del ST) e Iván Gómez (38 minutos del ST).

De esta manera, Boca Juniors quedó en el tercer puesto de la Zona A con 14 puntos, a dos unidades del líder Unión y un punto por debajo de su escolta, Barracas Central. Mientras que en la Tabla Anual acumula 47 unidades, dos menos que el líder River Plate. Central Córdoba, por su parte, quedó en el cuarto puesto de la Zona A, con los mismos puntos pero peor diferencia de gol que el Xeneize.