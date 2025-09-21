Corrientes: un hombre está grave tras ser atacado con un cuchillo en una pelea

La Policía de Corrientes informó este domingo que comenzaron una causa judicial tras un hecho registrado en la mañana del sábado, donde un hombre resultó lesionado con un arma blanca en la localidad de Goya.

Según los primeros reportes, las heridas se produjeron aparentemente durante un altercado o riña con otra persona la intersección de calles Medrano y cortada Fleitas.

La víctima fue trasladada de inmediato al nosocomio local, donde informaron que sus lesiones eran de carácter grave.

Tras el hecho, la Policía, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, inició tareas para dar con el paradero del presunto autor.



Posteriormente, el sospechoso se presentó de forma espontánea en la Comisaría de Distrito Primera de Goya.

La persona detenida fue puesta a disposición de la justicia y trasladada a la comisaría mencionada, donde continúan las diligencias judiciales correspondientes para esclarecer el hecho.