Debuta Midón en el Challenger de Buenos Aires

El cuadro principal del Challenger de Buenos Aires tendrá un solo correntino en el cuadro principal. Ignacio Monzón y Carlos María Zárate quedaron eliminados en la clasificación y Lautaro Midón debutará este lunes en las canchas de polvo de ladrillo del Racket Club.

El certamen porteño dio inicio este domingo con la primera ronda de la clasificación con poca fortuna para los tenistas correntinos.

Monzón (756 en el ránking de la ATP) cayó después de 1 hora y 36 minutos de juego frente al peruano y primer preclasificado Juan Pablo Varillas (324) por un doble 6-4.

Mientras que Zárate (966), que recibió una invitación para estar en la qualy, perdió frente al brasileño Pedro Boscardín Dias (342) por 7-6 (7-1) y 6-0. El partido se extendió durante 1 hora y 29 minutos.

En tanto que Midón (262) debutará este lunes en el cuadro principal del certamen. En el tercer turno de la cancha central, no antes de las 15, enfrentará al boliviano Juan Carlos Prado Angelo (273).

En el único antecedente que se registra dentro del circuito profesional, Midón venció a Prado Angelo en Porto Alegre, Brasil, por 3-6, 6-4 y 6-1.

El ganador del duelo entre el argentino y el boliviano enfrentará en la segunda ronda al vencedor del partido que sostendrán el libanes Hady Habib (172) y el ecuatoriano Alvaro Guillem Meza (237).

