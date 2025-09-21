Corrientes: Pellegrini entre los destinos argentinos nominados a los Best Tourism Villages

El pueblo correntino de Colonia Carlos Pellegrini fue distinguido el viernes como uno de los ocho destinos argentinos seleccionados para competir en los Best Tourism Villages, el programa impulsado por ONU Turismo que reconoce a los mejores destinos rurales a nivel global.

La entrega del certificado de nominación se realizó en Pellegrini con la presencia de Rodrigo Báez, asesor técnico de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación y representante de ONU Turismo en Argentina.

Por el Gobierno provincial participaron la ministra de Turismo, Alejandra Eliciri, y la directora de Gestión Turística, Mercedes Alegre. A nivel local estuvieron el intendente Juan de la Cruz Fraga, la viceintendente Diana Frette y la directora de Turismo, María de los Ángeles Casares.

En el marco de la actividad, las autoridades recorrieron el Parque Provincial Iberá, considerado una de las áreas protegidas más importantes del país por su biodiversidad y la principal puerta de entrada a los Esteros del Iberá.

Con esta distinción, se completó la lista de los ocho pueblos argentinos que competirán en la edición 2025 del programa: Famatina (La Rioja), Seclantás (Salta), Maimará (Jujuy), San Javier y Yacanto (Córdoba), Uspallata (Mendoza), Saldungaray (Buenos Aires), Villa Elisa (Entre Ríos) y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes).

Los ganadores a nivel mundial se conocerán el próximo 17 de octubre en Huzhou, China, mientras que previamente, del 27 al 30 de septiembre, todos los destinos seleccionados tendrán una participación especial en la Feria Internacional de Turismo (FIT) en Buenos Aires, donde mostrarán su identidad y atractivos.

Las autoridades de Pellegrini destacaron la gran expectativa y optimismo que genera esta nominación, que ya otorga una proyección internacional al destino correntino.