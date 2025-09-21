Germán Gómez jugó su primer mundial y lo cerró con lágrimas

El Mundial de vóleibol que se disputa en Filipinas quedará grabado en la historia del deporte de Corrientes. Por primera vez un jugador nacido en la provincia formó parte de la selección Argentina.

A los 22 años, Germán Gómez fue la revelación del equipo mayor durante el 2025 y se ganó un lugar en máxima competencia mundialista.

La derrota frente a Italia (3 a 0: 25-23, 25-20, 25-22), en el cruce de los octavos de final, marcó el final de la participación argentina.

Gómez no pudo ocultar las lágrimas después de la eliminación frente al actual campeón del mundo.

El sitio especializado, Solo Voley, publicó la foto de Gómez llorando y tituló: “el sabor amargo de saber que se podía”.

En el encuentro de este domingo, el jugador oriundo de Carolina y que seguirá su carrera deportiva en España (Pamesa Teruel Voleibol), llegó desde la banca y aportó 2 puntos.

El 2025 marcó por primera vez la presencia de Gómez con la selección mayor en competencias oficiales. Jugó en gran nivel la Liga de las Naciones y después fue ratificado para el Mundial.

Ciclo cumplido

Finalizado el encuentro entre Argentina e Italia, Marcelo Méndez confirmó que fue su último partido como técnico del seleccionado, tal como estaba previsto en su contrato. El DT argentino asumirá en los próximos días su nuevo rol en Trentino, actual campeón de la Superliga italiana, donde trabajará de manera exclusiva. La cláusula con la Selección contemplaba este escenario.

Méndez, de 71 años, condujo a la Selección desde 2018 y logró resultados históricos, incluido el bronce olímpico en Tokio 2020 (disputado en 2021). Aquel plantel incluyó a referentes como De Cecco, Kukartsev, Loser, Sánchez y Danani, los únicos que aún están en el conjunto nacional. La medalla llegó tras vencer a Brasil en un inolvidable 3-2.

Durante su ciclo, también logró la mejor participación argentina en la Liga de Naciones, con un quinto puesto en 2023, y finalizó octavo en los dos últimos Mundiales, manteniendo al equipo en el top 10 del ranking FIVB. Además, Argentina se clasificó a los Juegos Olímpicos de París 2024, donde ocupó el 11° lugar.