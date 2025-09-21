Se pronunció la “Súplica Filial y Preocupada a su santidad León XIV”

“Esta súplica sigue los pasos de una similar, "Súplica a su santidad el Papa Francisco sobre el futuro de la familia", pronunciada hace diez años, el 29 de septiembre de 2015.

En aquel entonces, dicha súplica, firmada por más de 800.000 personas, entre ellas 211 prelados, cardenales y obispos, imploraba al Papa Francisco que reafirmara claramente el magisterio católico perenne, para "superar la creciente confusión entre los fieles" y evitar "la relativización de las enseñanzas de Jesucristo".

Ese se debió a que circulaban rumores de que la doctrina de la Iglesia había cambiado en ciertos asuntos, como la comunión para los divorciados vueltos a casar e incluso un nuevo juicio moral sobre la homosexualidad. Diez años después, ante la descarada ofensiva de quienes exigían la legitimidad moral de las relaciones y uniones homesexuales -ofensiva que se manifestó de forma más contundente en la peregrinación LGBT de la Tienda de Jonatán a la Puerta Santa de San Pedro y en varios eventos relacionados- , un grupo de 25 asociaciones que desempeñaron un papel clave en la promoción de esa iniciativa se dirige hoy al Papa León para pedirle respetuosamente que confirme y reitere la enseñanza perenne de la Iglesia expresada en el Catecismo, a saber, que tales relaciones son "objetiva e intrínsecamente desordenadas", recordando que la Sagrada Escritura las caracteriza como "graves depravaciones".

Esta petición filial y aprensiva al Papa León es necesaria dada la presión de un gran número de prelados y teólogos comprometidos a modificar la doctrina de la Iglesia no solo en el lenguaje, sino también en el fondo, evaluando los actos pecaminosos en sí mismos como positivos, hasta el punto de considerarlos una imagen del don eucarístico de Cristo. Ante las acciones de este poderoso "lobby", y teniendo en cuenta las recientes e inspiradoras palabras del Papa León XIII sobre el deber de los católicos de ser coherentes con la verdad católica incluso en la vida pública, los firmantes invocan su palabra aclaratoria para superar la confusión creada entre innumerables fieles tras los recientes acontecimientos en Roma relacionados con la comunidad LGBT. Recuerdan que, si bien es legítimo ceder en puntos secundarios para lograr la unidad, deja de serlo si se debe sacrificar la verdad.

Los firmantes aprovechan esta oportunidad para instar respetuosamente al Papa, además de esta reafirmación del magisterio perenne sobre la actividad homosexual, a que también tome medidas para corregir todo lo que, debido a la Exhortación Amoris Laetitia y la Declaración Fiducia Supplicans, ha causado una grave confusión tnato en la enseñanza como en la práctica de la moral católica.”