Independiente igualó con San Lorenzo y sigue sin ganar en el clausura

Independiente y San Lorenzo igualaron este domingo 1-1 en un partido correspondiente a la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de fútbol, llevado a cabo en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini.

Facundo Gulli abrió el marcador para el Ciclón a los 37 minutos del primer tiempo, mientras que Nicolás Tripichio en contra, a los 23 de la segunda mitad, anotó el tanto del empate para el Rojo.

El cruce entre Independiente y San Lorenzo se jugó con la presencia de Gustavo Quinteros que el martes asumirá como nuevo entrenador del Rojo que en ocho partidos disputados acumula 4 empates y 4 derrotas.

Luego de los primeros minutos en los que se estudiaron, San Lorenzo comenzó con su presión alta, recuperó la pelota y comenzó a exigir a Rodrigo Rey. El remate de Matías Reali fue el primer aviso y el siguiente fue un centro peligroso que logró desviar Iván Marcone.

Recién a la media de juego el Rojo respondió y fue luego de un tiro de esquina en el que la pelota le quedó a Diego Tarzia y su zurdazo a colocar pasó cerca del ángulo superior derecho del arco defendido por Orlando Gill.

Aunque San Lorenzo en la primera que respondió fue letal: el juvenil Facundo Guli quedó mano a mano con Rey y definió perfecto para poner en ventaja al Ciclón.

En el complemento Independiente reaccionó y fue por el empate, que llegó a los 23 minutos luego de un tiro de esquina en el que Nicolás Tripichio quiso evitar el cabezazo de Kevin Lomónaco y terminó convirtiendo en contra de su valla.

Independiente espera con ansias comenzar la era de Gustavo Quinteros, quien deberá debutar en el clásico contra Racing, que se llevará adelante el próximo domingo en el Cilindro. San Lorenzo, en tanto, recibirá a Godoy Cruz en el Nuevo Gasómetro con la misión de volver a sumar de a tres, para mantener la ilusión de clasificar a los octavos de final. A pesar de las adversidades, los pibes de Damian Ayude dan pelea.