Schattmann: “San Martín tiene potencial para pelear arriba”

La Liga Nacional de Básquetbol 2025/26 se pondrá en marcha esta semana y San Martín de Corrientes debutará como local frente a Atenas.

Una de las caras nuevas que mostrará el elenco correntino será la de Leonel Schattmann. El escolta que nació en Viedma, Río Negro, llegó al plantel de Gabriel Revidatti para sumar calidad, gol y experiencia.

“Cuando habló con Gato (Gabriel Revidatti) me contó las expectativas del equipo, lo que tenían pensado para esta temporada, eso me motivo para sumarme al proyecto”, relató el jugador de 38 años que llega proveniente de Obras Basket.

“Siempre trato de buscar un nuevo desafío, que en definitiva es lo que nos mantiene la llama prendida. La verdad es que se armó un lindo plantel, ahora hay que trabajar para que se conforme el equipo y jugar como digamos nosotros”, agregó.

“San Martín tiene potencial para pelear arriba”, sentenció Schattmann, sin dejó en claro que “los nombres, hoy en día en la Liga tienen menos peso porque se suplanta con muchas otras cosas como la energía y las ganas. Hay jugadores que hacen las cosas bien pero la verdad es que tenemos un equipo que si nos formamos bien y nos proponemos ir para arriba tenemos con qué”.

Además aclaró que “estamos todavía tratando de ensamblar las piezas, eso va a ser fundamental para poder formar un buen equipo”.

A la hora de hablar sobre su aporte al equipo, sostuvo: “la experiencia, sumar o aportar desde cosas que me parece que veo. Yo siempre me caractericé mas por trabajar que por hablar, pero si lo tengo que hacer no tengo ningún problema. La verdad es que todos los chicos hacen un laburo increíble y no se les puede andar atrás diciéndoles que tienen que hacer porque laburan muy bien. Voy a aportar experiencia, ganas y trabajo sobre todo”.

“La pretemporada es la parte mas dura porque se trata de ponernos bien físicamente, de entrenar, de trabajar, de ir sumando conceptos que nos pide el staff, tanto ofensivos como defensivos. Estamos en el momento de tratar de conocernos, el tratar de sumar estas cuestiones y tratar de formar rápido o lo antes que se pueda el equipo para lo que va a ser el inicio de la temporada”, contó.

San Martín recibirá el viernes 26 a Atenas en lo que será su primer juego de la temporada. Después afrontará cuatro partidos como visitante y recién regresará al Fortín el 19 de octubre cuando reciba a Unión de Santa Fe.

“Todos estamos expectantes de lo que va a ser esta temporada porque se trata de ir por un poco más o mejorar lo que hicieron el año pasado”, afirmó Schatmann