lluvias en Corrientes doble alerta Docente correntino
Seguridad

Mega operativo policial en Corrientes: 15 allanamientos y 52 detenidos en Capital

La Policía de Corrientes desplegó un operativo histórico en distintos barrios de la ciudad, secuestrando armas, drogas y dinero en efectivo, tras hechos de violencia que involucraron a varios efectivos lesionados.

Por El Litoral

Domingo, 21 de septiembre de 2025 a las 18:39

La Policía de Corrientes informó este domingo que llevaron a cabo un mega operativo policial que incluyó 15 allanamientos en distintos barrios de la ciudad.

Los procedimientos se realizaron en la mañana de este domingo en los barrios Loma Linda, Villa Raquel, Ongay, Irupé y Paloma de la Paz, en el marco de investigaciones por distintos hechos de violencia registrados en la ciudad, incluyendo un incidente en el que tres efectivos policiales resultaron lesionados.

La acción fue supervisada por el Jefe de Policía, Comisario General Lic. Miguel Ángel Leguizamón, y el Subjefe Comisario General Walter Darío Aceval, con la participación del Director General de Prevención del Delito, Comisario General Mario Galarza, y el Director General de Grupos Especiales, Claudio Germán Balmaceda.

Durante el operativo se demoraron 52 personas y se secuestraron gomeras, armas blancas, tumberas, elementos punzo cortantes de distintos tipos, estupefacientes y dinero en efectivo, los cuales fueron puestos a disposición de la Justicia para continuar con las diligencias correspondientes.

Este mega operativo refuerza el compromiso de la Policía de Corrientes en la prevención del delito y la seguridad en la capital, con un fuerte enfoque en la coordinación entre distintas áreas y especialidades.

