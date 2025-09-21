Chaparrones y mañanas frescas: así seguirá el tiempo en Corrientes esta semana

Luego de las lluvias registradas el domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó cómo continuará el tiempo en Corrientes durante la semana. El organismo adelantó que el inicio será con algo de inestabilidad, pero a partir del martes el sol volverá a ser protagonista.

Para este lunes se esperan algunos chaparrones durante la mañana, aunque las condiciones comenzarán a mejorar hacia la tarde. La temperatura mínima será de 14 grados y la máxima alcanzará los 21.

El martes volverán las buenas condiciones, con cielo parcialmente soleado. La mínima descenderá a 10 grados y la máxima llegará a 23.

Durante el miércoles se mantendrá el mismo escenario, con tiempo estable y cielo algo nublado, acompañado por temperaturas similares a la jornada anterior.

El jueves se espera un leve ascenso de la temperatura, con una mínima muy baja de 8 grados en las primeras horas del día y una máxima que trepará hasta los 28.

Finalmente, el viernes el sol será pleno en Corrientes y las marcas térmicas seguirán en aumento, con una máxima que rozará los 29 grados.

De esta manera, el SMN anticipa una semana que irá de un inicio fresco y con lluvias aisladas hacia un cierre más cálido y plenamente primaveral.