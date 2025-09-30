Corrientes ya está en Mar del Plata para participar en los Juegos Nacionales Evita 2025

Corrientes ya participa de los Juegos Nacionales Evita 2025 en la ciudad de Mar del Plata. De esta edición, participan 375 personas que disputarán 33 disciplinas deportivas.

El contingente provincial llegó a “La Feliz” este lunes, donde los competidores ya iniciaron sus acreditaciones en el Centro de Educación Física N.º 1. El evento comienza este martes y se extenderá hasta el sábado.

Organizados por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, los Juegos Evita reúnen este año a unos 8.600 jóvenes de hasta 17 años de todo el país, en lo que se considera una de las competencias deportivas más federales e inclusivas del calendario nacional.

Corrientes estará representada por 330 deportistas, tanto en categorías convencionales como adaptadas, quienes competirán en 33 de las 36 disciplinas previstas en el programa oficial.

La clasificación de estos atletas fue posible luego de superar diferentes instancias locales y regionales, culminando con la obtención del primer lugar en las finales provinciales de los Juegos Correntinos 2025, organizados a lo largo del año.

El evento no solo promueve el deporte en edad escolar, sino que también fomenta la inclusión, la convivencia y la representación federal. Además, se convierte en una experiencia formativa para miles de jóvenes que, en muchos casos, viven su primera participación en un torneo nacional.