Corrientes abre convocatororia para familias adoptivas: se busca un hogar para Leo

El Juzgado Civil, Comercial y con Competencia Administrativa de Santo Tomé, junto con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes), lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia que brinde un hogar a Leo, quien espera por adopción.

Leo tiene 14 años sus sueños tienen el sonido de una guitarra, instrumento al que le dedica mucho tiempo. Nació el 4 de septiembre de 2011 y cursa el primer año de la secundaria.

Quienes estén interesados deben descargar y completar el formulario oficial disponible en el sitio web del Poder Judicial de Corrientes clic aquí para acceder.

Una vez completo, el documento puede presentarse de forma presencial o enviarse por correo electrónico a:

Juzgado de Santo Tomé

[email protected]

Tel. 03756-429015/16 – Dirección: San Martín 850, Santo Tomé.

Registro Único de Adopción (RUACtes)

[email protected]

Tel. 03794-4104298 – Dirección: Carlos Pellegrini 917, Entrepiso, Corrientes Capital.

La atención en ambas oficinas es de lunes a viernes de 7 a 13 horas.

Desde la Justicia remarcaron que la convocatoria está destinada a personas o familias que se sientan en condiciones de brindar un entorno de cuidado, contención y amor a un niño que espera por una oportunidad.