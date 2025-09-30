¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

SANTO TOMÉ

Corrientes abre convocatororia para familias adoptivas: se busca un hogar para Leo

Se trata de un adolescente que es fanático de la guitarra, instrumento al que le dedica mucho tiempo. Cursa el primer año de la secundaria y espera ser adoptado.

Por El Litoral

Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 09:34

El Juzgado Civil, Comercial y con Competencia Administrativa de Santo Tomé, junto con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes), lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia que brinde un hogar a Leo, quien espera por adopción.

Leo tiene 14 años sus sueños tienen el sonido de una guitarra, instrumento al que le dedica mucho tiempo. Nació el 4 de septiembre de 2011 y cursa el primer año de la secundaria

Quienes estén interesados deben descargar y completar el formulario oficial disponible en el sitio web del Poder Judicial de Corrientes clic aquí para acceder.

Una vez completo, el documento puede presentarse de forma presencial o enviarse por correo electrónico a:

Juzgado de Santo Tomé

Registro Único de Adopción (RUACtes)

  • [email protected]
  • Tel. 03794-4104298 – Dirección: Carlos Pellegrini 917, Entrepiso, Corrientes Capital.

La atención en ambas oficinas es de lunes a viernes de 7 a 13 horas.

Desde la Justicia remarcaron que la convocatoria está destinada a personas o familias que se sientan en condiciones de brindar un entorno de cuidado, contención y amor a un niño que espera por una oportunidad.

