Chyno, Nacho y Fer Ariza presentan "Niña bonita 2", la continuación de un clásico

Más de una década después de conquistar el mundo con el éxito “Niña Bonita”, los iconos venezolanos Chyno y Nacho regresan para revivir la magia con “NIÑA BONITA 2”, esta vez acompañados por el artista colombiano Fer Ariza, El Rey Del Merengue Urbano.

Con un sonido fresco, vibrante y cargado de ritmo, este lanzamiento representa un encuentro generacional y cultural que fusiona el talento venezolano con la fuerza del movimiento tropical colombiano, ofreciendo un sonido fresco que conserva la esencia romántica de la original, pero renovada con la energía y picardía del merengue urbano.

“NIÑA BONITA 2” no es solo una canción, es un homenaje a la historia musical de Latinoamérica. La producción mantiene la emotividad e incorpora nuevos arreglos cargados de ritmo, percusión y un beat contemporáneo que conecta con las audiencias actuales en las pistas de baile y plataformas digitales.

Con una letra que celebra el amor, la alegría y la conquista, el tema promete convertirse en himno de fiestas y encuentros, manteniendo viva la tradición del merengue, pero al mismo tiempo abriendo un nuevo capítulo para los fanáticos de la música tropical urbana.

El lanzamiento llega acompañado de una estrategia internacional que abarca plataformas digitales, radio y eventos musicales en Latinoamérica, España y Estados Unidos, consolidando a “NIÑA BONITA 2” como uno de los grandes estrenos del último trimestre del 2025.

Con esta unión, Chyno, Nacho y Fer Ariza marcan un hito en la música latina, mostrando que los clásicos nunca mueren, solo evolucionan.

La producción musical de “NIÑA BONITA 2” estuvo a cargo de D-ONE y Maffio. El video fue grabado en Miami (EEUU) con la dirección de PUNTO8.

FUENTE: minutouno.com