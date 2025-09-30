Milei acusó al kirchnerismo por las protestas en Tierra del Fuego: "Son fascistas"

El presidente Javier Milei retomó la agenda de territorio con una visita a Tierra del Fuego, donde dio inicio a una nueva etapa de campaña y reafirmó su respaldo al plan económico que impulsa desde el inicio de su gestión. En un acto público, defendió sus políticas ante los cuestionamientos y advirtió: "¿Quieren volver al 300% de inflación?".

El mandatario fue recibido con protestas en su arribo a la provincia. En ese marco, acusó al kirchnerismo por las manifestaciones y los responsabilizó directamente, al afirmar que "son fascistas". Las expresiones generaron repercusiones en sectores políticos y sociales, que rechazaron el tono del discurso.

En paralelo, el Gobierno nacional evalúa reforzar las negociaciones con la oposición dialoguista en el Congreso, anticipando posibles nuevas derrotas legislativas en la discusión de proyectos clave para la gestión.

Por otra parte, el Ejecutivo confirmó que prepara una nueva denuncia judicial contra el empresario conocido como el Señor del Tabaco, en el marco de una causa por presuntas maniobras de lavado de dinero a través de clientes falsos. La investigación apunta a operaciones irregulares dentro del circuito comercial de productos derivados del tabaco.

En el plano económico y energético, se conoció que el Gobierno autorizó el procedimiento para avanzar con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A., la empresa estatal que administra las centrales nucleares del país. La medida forma parte de un paquete más amplio de reformas estructurales promovidas desde la Casa Rosada.

La visita presidencial a Tierra del Fuego marcó el inicio de una nueva etapa de presencia territorial, con vistas a consolidar apoyos en el interior del país mientras el oficialismo intenta sortear tensiones legislativas y avanzar en su agenda política y económica.

Fuente: TN.