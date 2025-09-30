"Margarita" finalizó el rodaje de la segunda y tercera temporada

"Margarita", la serie creada por Cris Morena que conquistó a miles de fanáticos terminó las grabaciones de sus nuevos episodios. Ya están confirmadas oficialmente las dos próximas temporadas que se podrán ver en HBO Max.

Después de una primera parte atrapante, con una historia llena de emociones, adrenalina, música y baile, las dos nuevas entrega darán continuidad a la historia que se convirtió en una de las producciones más esperadas.

Mora Bianchi, Franco Yan, Toti Spangenberg, Isabel Macedo, Mateo Belmonte, Lola Abraldes, entre otros, volverán a interpretar a sus icónicos personajes, junto con nuevas incorporaciones y una puesta escenográfica fiel al sello creativo de Cris Morena.

A raíz del éxito de la primera temporada, MARGARITA recibió importantes nominaciones en los Premios Martín Fierro, incluyendo Mejor autor/guionista (Leandro Calderone y Cris Morena), Mejor director de ficción (Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari), Mejor actriz protagonista (Isabel Macedo), Revelación (Mora Bianchi, Lola Abraldes y Ramiro “Toti” Spangenberg), Mejor actriz de reparto (Julia Calvo) y Mejor actor de reparto (Rafael Ferro). Este reconocimiento impulsa las próximas temporadas de esta historia.

Las nuevas temporadas de "Margarita" aún no tienen fecha de estreno definida en HBO Max, pero el doble anuncio marca que la historia tiene mucho para contar y muy pronto habrá novedades que mantendrán en vilo a todos sus fanáticos.

Cabe destacar que Margarita en Vivo fue un éxito arrollador, ya que brindaron shows en el Movistar Arena y en vacaciones de invierno en Tecnópolis, cantando todos los éxitos de la novela y batiendo récords en la convocatoria del público.

