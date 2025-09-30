Mariano Martínez estaría nuevamente de novio: quién sería su actual pareja

Este domingo, Mariano Martínez volvió a ser noticia tras conocerse que estaría iniciando un nuevo romance. La información de la dio a conocer Karina Iavícoli, en Infama, y dio todos los detalles.

"Se lo vio el sábado pasado en Tequila, el boliche, con una DJ e influencer que se llama Luva. Ella es una reggaetonera, hace RKT", contó la periodista, dejando a todos sorprendidos.

"En un momento ella hizo una colaboración con L-Gante y ahí se hizo conocida", agregó Iavícoli, dando más detalles sobre el perfil de la joven que habría conquistado al galán.

En medio de esta información, el panelista Gonzalo Sorbo agregó un poco más de data sobre la vida nocturna del actor. "Mariano dio una entrevista hace poco y dijo que estaba yendo mucho a los boliches, que estaba teniendo fines de semana movidos, que iba a bailar, que le encanta a bailar", deslizó.

Después de dar a conocer toda esta situación, Iavícoli mostró los mensajes que el actor le deja a Luva en sus redes sociales: "Tenemos posteos donde él le contesta. 'Me gustás mucho, demasiado', le pone él y en otro: 'Tu energía no la iguala nadie'".

FUENTE: minutouno.com