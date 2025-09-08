El velero Omega se quedó con la Copa Miguel Frank

Se disputó la quinta edición de la regata Cerrito – Antequeras, organizada por el Chaco Yacht Club, donde estuvo en juego la Copa Challenger Miguel Frank.

Participaron ocho embarcaciones y además de la regata disputada durante la mañana del domingo, la actividad tuvo inicio el sábado con la cena de camaradería y entrega de reconocimientos y premios a los participantes de la edición 2024.

La prueba se inició el domingo a las 8.30, para evitar inconvenientes con la largada de lanchas del concurso de pesca de la Isla del Cerrito. Lo que brindó un espectáculo único en la zona de la confluencia del Paraná y Paraguay, entre veleros y lanchas.

Con buen viento, y luego de cuatro horas de navegación de promedio, los veleros alcanzaron la línea de llegada trazada frente a la costa correntina y de Antequeras.

Las posiciones finales de la quinta edición, fueron las siguientes:

Serie A: 1°) Sirocco; 2°) Soleil; 3°) Karma; 4°) Hatikva

Seria B: 1°) Omega; 2°) Clericó

Serie C: 1°) Alfa; 2°) Escape

General: 1°) Omega; 2°) Clericó; 3°) Sirocco.

Premios 2024

En la noche anterior a la competencia, en Cabaña Don Julián se realizó la cena de camaradería con la presencia del homenajeado, Miguel Frank junto a su hijo José y su nieta Julieta.

El presidente del Chaco Yacht Club, Leandro Luque junto a su par del Yacht Club Corrientes, Christian Coquet, hicieron entrega de premios y presentes a los participantes de la quinta edición.

El velero “Clericó” se había quedado con la edición del 2024, recibió la Copa Miguel Frank y la puso en juego nuevamente para la edición 2025.

Desde el Chaco Yacht Club agradecieron el apoyo del Instituto del Deporte Chaqueño, a través de su presidente, Fabio Vázquez.

El homenajeado

Miguel Frank fue el fundador del Club de Vela de Paso de la Patria, como así también del Yacht Club Corrientes y del Chaco Yacht Club. Es uno de los más entusiastas navegantes de la región, apoyando permanentemente la actividad.

Fue presidente de la institución correntina e impulsó con su impronta, la navegación, haciéndola crecer año tras año, durante sus gestiones. Permanentemente colabora con todas las regatas y actividades de la región, dejando un legado muy grande.

