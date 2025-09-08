Curne organiza el III Encuentro “Diego Tomás Colussi”

El tercer Encuentro de rugby infantil “Diego Tomás Colussi” se concretará este sábado 13 en las instalaciones del Club Universitario de Rugby del Nordeste (Curne). El evento que dará inicio a las 10 hs. forma parte del calendario de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne).

Confirmaron su participación de todos los clubes de la Urne, como así también entidades que llegarán desde Paraguay. En esta ocasión se suman San José Rugby y Hóckey Club y el Club Universitario de Asunción (Curda). También dirá presente Aguará de Formosa.

Son más de 1200 jugadores los que se van a hacer presentes en las instalaciones del club universitario ubicado en Monte Alto. Las categorías que participarán serán desde escuelita (5-6 años) a M12 y os partidos se disputan en el horario de 10 a 12hs.

El encuentro va a contar con un espacio recreativo luego de disputarse los partidos, el cual consistirá en entretenimiento e integración de todos los jugadores algo que es común en este deporte.