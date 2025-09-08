¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Policía de Corrientes Matias Chirino Javier Milei
Policía de Corrientes Matias Chirino Javier Milei
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
Rugby infantil

Curne organiza el III Encuentro “Diego Tomás Colussi”

La actividad contará con la presencia de 1200 pequeños jugadores.

Por El Litoral

Lunes, 08 de septiembre de 2025 a las 18:46

El tercer Encuentro de rugby infantil “Diego Tomás Colussi” se concretará este sábado 13 en las instalaciones del Club Universitario de Rugby del Nordeste (Curne). El evento que dará inicio a las 10 hs. forma parte del calendario de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne).
Confirmaron su participación de todos los clubes de la Urne, como así también entidades que llegarán desde Paraguay. En esta ocasión se suman San José Rugby y Hóckey Club y el Club Universitario de Asunción (Curda). También dirá presente Aguará de Formosa.
Son más de 1200 jugadores los que se van a hacer presentes en las  instalaciones del club universitario ubicado en Monte Alto. Las categorías que participarán serán desde escuelita (5-6 años) a M12 y os partidos se disputan en el horario de 10 a 12hs. 
El encuentro  va a contar con un espacio recreativo luego de disputarse los partidos, el cual consistirá en entretenimiento e integración de todos los jugadores algo que es común en este deporte.

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD