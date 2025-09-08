Corrientes: después de las lluvias, se espera un ascenso de la temperatura

Después de las intensas lluvias que afectaron la ciudad, Corrientes experimentará un leve ascenso de temperatura en los próximos días. La Municipalidad informó que hasta las 17 de este lunes se registraron 44 milímetros de agua caída.

Las cuadrillas municipales trabajaron durante toda la jornada en la limpieza y desobstrucción de sumideros en distintos puntos de la ciudad para garantizar el normal escurrimiento del agua.

El pronóstico para la semana

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el martes se prevé una mañana con niebla y vientos del sudeste. La temperatura rondará entre los 11°C de mínima y los 24°C de máxima.

El miércoles se espera un cielo despejado, con un leve ascenso de la temperatura que alcanzará los 26°C. Para el fin de semana, el SMN pronostica máximas de hasta 30°C, anticipando días más cálidos en la ciudad.