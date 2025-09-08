El CSKA Moscú quiere llevarse a Kevin Zenón y mejoró la oferta

Boca Juniors sigue en negociaciones con CSKA Moscú por el pase del goyano Kevin Zenón.

Olympiacos, de Grecia, no volvió a insistir luego de la negativa recibida a su propuesta de siete millones de dólares por el 80% del pase que posee del Xeneize, pero sí lo hizo del club ruso. La primera oferta fue muy parecida a la de su par griego, pero la puerta para concretar el traspaso quedó abierta frente a una nueva oferta.

En Boca pretenden, al menos, obtener algo de ganancia tras la inversión inicial de 3,5 millones de dólares que realizó a comienzos de 2024. Considerando que el Tatengue aún conserva un 20% de la ficha del zurdo, cualquier cifra que no se acerque a los 10 millones dejará gusto a poco en las oficinas de la Bombonera. Las tratativas actuales buscan llegar a un número que le cierre a ambas partes.

A la vuelta del Mundial de Clubes, certamen en el que fue titular en dos de los tres partidos, Zenón empujó su salida al fútbol griego. Sin llegar a plantarse, de a poco cedió terreno en la consideración de Russo hasta salir directamente de la convocatoria en los últimos dos partidos.

Desde aquel ingreso en el primer tiempo ante Auckland City por la extraña lesión de Exequiel Zeballos, el zurdo proveniente de Unión apenas entró en cuatro partidos; el último, la derrota ante Huracán, en Parque Patricios. La actual remontada de Boca se dio con él en el banco o directamente fuera de la lista. Algo que, por ahora, no cambiaría.

Zenón llegó a comienzos de 2024 a Boca desde Santa Fe y rápidamente se convirtió en uno de los jugadores más destacados del entonces equipo de Diego Martínez. Tras su participación en los Juegos Olímpicos a mitad de ese año, su nivel mermó y nunca se acercó a aquel prime que lo hizo ser esencial en el Xeneize.

Con Fernando Gago alternó buenas y malas y tras su salida, Russo inmediatamente apostó por él. Sin embargo, las ofertas desde Europa y su bajo rendimiento llevaron a que desapareciera del equipo. Hasta el momento, el mediocampista de 24 años disputó 72 partidos y marcó 10 goles en poco más de un año y medio desde su llegada.



