Corrientes dice presente en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento con 28 deportistas

La primera edición de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (Jadar) se pondrán en marcha este martes en Rosario y Corrientes dirá presente con 28 deportistas.

El reciente campeón Panamericano Junior de taekwondo, Ignacio Espínola Serial, la experimentada ciclista Cristina Greve, el remero Tomás Romero y Alejando Magno Vera, en para remo, lideran la delegación correntina que competirá en diez disciplinas.

Los Jadar reunirán a unos 2.500 deportistas que competirán en 55 disciplinas (41 olímpicas y 14 paralímpicas).

Rosario como sede principal, y las ciudades de Santa Fe capital y Rafaela como subsedes albergarán la competencia del martes 9 al domingo 14.

Los Jadar se transformarán en el evento multideportivo más importante de la Argentina. Será un juego federal que contará con la participación de los mejores atletas de cada una de las provincias.

Los Juegos, organizados por el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico.

Este martes desde las 20 se realizará la Ceremonia de Apertura con un acto en el Fan Fest ubicado en bulevar Oroño entre Dante Alighieri y 27 de Febrero. La fiesta de apertura tendrá a los atletas como protagonistas, desfilando por una pasarela y subiendo al escenario. Además, habrá mensajes de autoridades, la tradicional jura de atletas, entrenadores y jueces.

Delegación correntina

La delegación correntina está conformada por 28 atletas en 9 disciplinas convenciones y 1 paralímpica.

El listado de deportistas por disciplina es el siguiente:

Boxeo femenino: Brisa Martina Oviedo Villar.

Judo: Agustina Rodríguez.

Levantamiento de Pesas: Ariel Mora, Valentina Cabral, Martina Giménez y Agustina Álvarez.

Taekwondo: Ignacio Espínola Cereal, Joaquín Liaudat y Milena Cattarossi.

Ecuestre: Leonardo Godoy, Víctor Rico Azcuarone y Azul Luque.

Ciclismo Pista: Cristina Greve.

Ciclismo Ruta: Jonathan Almada, Ramón Sánchez, Paola Sosa y Karina Bonutti.

Remo: Alejandro Gómez Enríquez, Gastón Gómez Enríquez, Tomás Romero, Enzo Luján, Celia Rodríguez e Irina Zibelman.

Para Remo: Alejandro Magno Vera.

Canotaje: José Eduardo Ayala, Santiago Maximiliano Descalzo, Juan José Laprovitta e Ignacio Agustín Zoloaga.