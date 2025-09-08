Hércules se consagró campeón del Provincial Femenino

El Provincial de Clubes 2025 del básquetbol femenino quedó en poder de Hércules que se impuso en el Final Four que se realizó en Goya.

El equipo capitalino terminó invicto, ganó los 9 partidos que disputó para alzarse con el primer puesto del campeonato que organizó la Federación de Básquetbol de la Provincia de Corrientes (Fbpc).

El Final Four se disputó el fin de semana en Goya y allí Hércules también ganó los tres partidos que disputó.

En la primera jornada, las chicas capitalinas vencieron a Unión de Goya 57 a 47, en tanto que Malvinas 1536 Viviendas, llegó invicto a esta instancia, superaron a Agda de Goya 54 a 43.

En la segunda fecha del Final Four, Hércules derrotó a Agda 54 a 43 y Malvinas 1536 Viviendas hizo lo propio con Unión 39 a 32.

En la última fecha, hubo un duelo directo entre equipos capitalinos por el título y Hércules superó a Malvinas 1536 Viviendas 66 a 51.

En tanto que Unión superó en el cruce entre goyanas a AGDA por 47 a 46 y así se quedó con el tercer puesto.

Las campeonas

El plantel de Hércules, dirigido por Leandro Guevara se presentó en Goya con estas jugadoras: Valentina Cura Pinat, Delfina Ramírez, Priscila Miranda, Guadalupe Almozni Franco, Candela Méndez, María Núñez, Aldana Duarte, Priscila Vidal Denis, Verónica Gómez, Iara Dening y Milagros Maidana.