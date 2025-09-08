El intendente electo de Paso de la Patria, Oscar "Chino" García, fue dado de alta

El intendente electo de Paso de la Patria, Oscar "Chino" García, recibió el alta médica y ya se encuentra en su domicilio, recuperándose de un cuadro de neumonía. El dirigente fue internado la semana pasada en el hospital de campaña de la capital correntina y, según fuentes cercanas, deberá guardar reposo por al menos uno o dos días más antes de retomar su agenda.

En un video, el propio Chino García se mostró "fuerte, recuperándome de la enfermedad, con ganas", y aseguró que, a pesar de su estado, se encuentra "acompañando el trabajo que están haciendo todos los dirigentes y la comunidad".

El alta de García se produce en un contexto de tensión política en la localidad, donde el intendente saliente, Guillermo Osnaghi, despidió a 42 trabajadores municipales, lo que generó una fuerte protesta la semana pasada.

Alta voluntaria para ir a votar

La internación de García ocurrió luego de que, el pasado 30 de agosto, firmara el alta voluntaria para poder regresar a su localidad y participar de las elecciones. "Lo hice con la firme decisión de estar presente en Paso de la Patria durante un momento tan importante como las elecciones”, había declarado en su momento.

Después de cumplir con su deber cívico, García debió volver a ser hospitalizado en el hospital de campaña, donde permaneció en Terapia Intermedia hasta su alta definitiva.