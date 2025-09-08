Córdoba bajó a Pingüinos y solo quedan dos invictos: Amad y San Lorenzo

El Pre Federal de primera división en la provincia de Corrientes quedó con dos invictos después de disputarse la tercera fecha, segunda de grupo.

Amad de Goya y San Lorenzo de Monte Caseros se mantienen con puntaje ideal en tres presentaciones.

Mientras que Córdoba bajó a Pingüinos y le dio alcance en la cima de la zona A donde también lidera Unión de Goya.

Por el grupo A, Córdoba superó como visitante a Pingüinos 64 a 63 gracias a un doble de Valentino Yordan sobre el cierre del encuentro.

Juan Cruz Rinaldi con 18 puntos y Emilio Vallejos con 14 fueros los jugadores destacados en el equipo Rojo, mientras que Luciano Cárdenas con 15 y Santiago Corti con 13 lo fueron en el elenco de la banda negra.

En tanto que Unión de Goya venció a domicilio a San Martín de Curuzú Cuatiá por 81 a 71 gracias a la gran producción goleadora de Facundo Rojas que terminó con 27 puntos.

El conjunto curuzucuateño, último campeón del torneo provincial, todavía no pudo ganar en la presente temporada.

Mientras que con 23 puntos de Alex Meza, El Tala consiguió su primer triunfo del certamen al superar como visitante a Español de Santa Lucía 79 a 54.

En el marco de la zona B, en Goya, Amad dio cuenta de Sportiva Esquinense 80 a 76. Gregorio Espíndola, Franco Piacentini y Lautaro Lacava, con 13 puntos cada uno, fueron los máximos goleadores en el vencedor. En tanto que Nicolás Ojeda con 24 y Patricio López con 21 fueron los destacados en el conjunto del sur provincial.

También como local, San Lorenzo de Monte Caseros superó a Hércules 83 a 72 con 21 puntos de Leonardo Solís. En el equipo capitalino, los goleadores fueron Maximiliano Velázquez y Pablo Brocal con 15 tantos cada uno.

En la capital correntina, Atlético Saladas logró una gran victoria sobre Alvear 75 a 52. El equipo saladeño tuvo como figuras a Fabricio Pizzola con 17 puntos y Matías Núñez con 16. En Alvear se destacó Gonzalo Balbis con 18.

Así se ubican

Disputadas tres fechas, las posiciones del Pre Federal quedaron de esta manera:

Zona A: Córdoba, Pingüinos y Unión de Goya 5 puntos, El Tala 4, Español de Santa Lucía y San Martín de Curuzú Cuatiá 3.

Zona B: Amad de Goya y San Lorenzo de Monte Caseros 6 puntos, Atlético Saladas 5, Alvear, Hércules y Sportiva Esquinense 4.

Lo que viene

La cuarta jornada, tercera de grupos, contempla estos encuentros:

Pingüinos vs. El Tala

Córdoba vs. Unión

Español vs. San Martín

Amad vs. San Lorenzo

Sportiva vs. Alvear

Atlético Saladas vs. Hércules