España

Real Madrid anunció que Xabi Alonso dejó de ser el DT tras perder ante el Barcelona

El Merengue perdió 3-2 en la final de la Supercopa y se quedó sin técnico.

Por El Litoral

Lunes, 12 de enero de 2026 a las 20:00

 

Tras perder el domingo en la final de la Supercopa de España 3-2 ante el Barcelona, Real Madrid anunció este lunes la salida de Xabi Alonso como DT del club. Fue a través de un comunicado oficial.

Minutos después de conocerse el fin del ciclo de Alonso, el Merengue sacó rápidamente otro comunicado anunciando a su nuevo técnico: Álvaro Arbeloa, exlateral derecho del club.

Alonso, que como jugador fue campeón del mundo con la selección española en 2010, volvió al Santiago Bernabéu como entrenador en junio de 2025: llegó a dirigir 34 partidos, de los cuales ganó 24, empató 4 y perdió 6.

Hasta este domingo, solamente se había enfrentado en una ocasión al Barcelona como DT del conjunto Blanco y había sido en octubre de 2025. En aquella ocasión, ganó el Madrid de local por 2-1.

El ex DT del Bayer Leverkusen venía de hacer historia ganando una Bundesliga ante el predominio del Bayern Munich en 2024 y llegaba a la Casa Blanca con altas expectativas.

Sin embargo, en Arabia Saudita, los goles de Vinicius y Gonzalo no alcanzaron para poder quedarse con el título y el Barcelona levantó la Supercopa con los tantos de Raphinha en dos ocasiones y Lewandowski. La derrota 3-2 marcó el fin de su ciclo como DT del Merengue.

El comunicado oficial del Real Madrid
El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.

Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa.

Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas.

