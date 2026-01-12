River Plate le ganó 1-0 a Millonarios de Colombia en el primer amistoso de la temporada

River Plate inició su actividad en la temporada 2026 con un plantel renovado y expectativas altas tras un 2025 con altibajos. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo le ganó 1-0 a Millonarios de Colombia en el Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay, gracias al gol de Gonzalo Montiel.

Los primeros compases del compromiso mostraron a un River con la iniciativa. La primera jugada de peligro fue con conexión colombiana en el conjunto de Núñez: Juanfer Quintero encontró a Kevin Castaño dentro del área, el volante remató, pero su disparo fue desviado por un defensor rival. A los 6 minutos, Giuliano Galoppo vio la tarjeta amarilla por una dura entrada sobre Stiven Vega.

A los 11 de la primera etapa, Maxi Salas probó de larga distancia. El atacante con pasado en Racing sacó un fuerte remate que exigió al arquero Diego Novoa a estirarse para evitar la caída de su valla.

Tiempo más tarde, Novoa volvió a salvar a Millonarios. Gonzalo Montiel tiró un centro atrás en dirección de Galoppo, quien conectó de primera, pero el balón encontró la humanidad del guardameta. En la jugada siguiente, Quintero tuvo en sus pies la chance de abrir el marcador, aunque su intento se fue pegado al palo.

Antes de la media hora, Millonarios tuvo su primera oportunidad: Leonardo Castro conectó con su cabeza un centro desde la derecha y el juvenil Santiago Beltrán realizó su atajada de estreno en el partido. Luego de eso, Lucas Martínez Quarta fue amonestado en River, mientras que Mateo García recibió la misma sanción en el elenco colombiano.

Tras eso, el encuentro entró en una meseta y careció de emociones, por lo que los primeros 45 minutos finalizaron 0-0 en Uruguay. El Muñeco Gallardo realizó dos modificaciones en el complemento: Quintero y Salas abandonaron la cancha e ingresaron Ian Subiabre y Santiago Lencina.

River fue el que se mostró con la iniciativa en el inicio de la segunda etapa. Con las intervenciones de Subiabre y Lencina, el equipo argentino intentó lastimar, aunque falló al llegar con peligro a los últimos metros. Pasada la hora de juego, Matías Viña tuvo su debut absoluto en el elenco de Núñez y Tomás Galván, quien volvió de su préstamo en Vélez Sarsfield, su reestreno. Salieron Facundo González y Galoppo.

El impacto de los cambios fue inmediato: Viña filtró para Galván dentro del área, que recibió una falta, por lo que el árbitro del encuentro, Esteban Ostojich, no tuvo más remedio que sancionar penal. El encargado de ejecutar la pena máxima fue Cachete Montiel, que cruzó el remate y estableció el 1-0.

Millonarios reaccionó luego del gol de River. Castro se filtró dentro del área, pero, antes de definir, Lautaro Rivero llegó a incomodarlo y frustró la chance del empate del conjunto colombiano. Tras eso Gallardo agotó las siete modificaciones pactadas. Entraron Fabricio Bustos, Juan Portillo y Agustín Ruberto y salieron Montiel, Rivero y Sebastián Driussi.

A diez del final, Ruberto recibió una infracción dentro del área y Ostojich sancionó un nuevo penal favorable a River. El propio delantero fue el que se encargó de la ejecución: remató al centro y Novoa, que ya se había arrojado hacia su derecha, logró tapar con los pies y evitó otro gol.

A los 85 minutos, Portillo fue expulsado en River. El ex jugador de Talleres de Córdoba cortó una ocasión manifiesta de gol al realizar una falta sobre Alex Castro y dejó a su equipo con un hombre menos.

Finalmente, no hubo más emociones y River ganó en su primera presentación del año. Vale recordar que el elenco de Núñez jugará un segundo encuentro preparatorio contra Peñarol el sábado 17 desde las 22:15.

Formaciones:

River Plate: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Facundo González, Lautaro Rivero; Kevin Castaño, Fausto Vera, Giuliano Galoppo; Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Millonarios de Colombia: Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Alex Paz; Danovis Banguero, David Silva; Mateo García, Stiven Vega, Carlos Quintero, Leonardo Castro. DT: Hernán Torres.

Estadio: Gran Parque Central, Uruguay.