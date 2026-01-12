Regatas cayó ante Independiente de Oliva en Resistencia

El Club de Regatas Corrientes no pudo hacerse fuerte como local y cayó por 88 a 73 frente a Independiente de Oliva, en un duelo directo de la Liga Nacional de Básquet, disputado en el estadio de Villa San Martín, de Resistencia.

El conjunto cordobés mostró un planteo sólido y efectivo durante los 40 minutos, tomando el control del partido desde el inicio y manejando los tiempos del juego con autoridad, para quedarse con una victoria clave en la lucha por ingresar entre los cuatro primeros de la tabla y clasificar a la Copa Islas Malvinas.

Independiente impuso su energía y dinámica en el primer cuarto, presionando en defensa y encontrando tiros abiertos que le permitieron cerrar el período inicial arriba por 29 a 20. Regatas mejoró en ataque durante el segundo parcial, pero no logró sostener su defensa, y la visita se fue al descanso largo con ventaja de 52 a 44.

En el complemento, el Remero intentó cambiar la historia y llegó a colocarse a cuatro puntos, aunque la falta de efectividad y el abuso del lanzamiento externo fueron bien aprovechados por el elenco de Oliva, que cerró el tercer cuarto con una diferencia de 12 puntos (71-59). En el último período, Independiente mantuvo la solidez defensiva y una ofensiva con buena circulación de balón para sentenciar el juego 73-88.

La gran figura del encuentro fue Francisco Conrradi, autor de 21 puntos, acompañado por Enzo Filippetti (18), Fortunato Rolfi (15) y Rolando Vallejos (12). En Regatas, Iván Gramajo y Tayavek Gallizzi fueron los máximos anotadores con 16 puntos cada uno.

Con este triunfo, Independiente alcanzó su 11ª victoria en 17 partidos, igualando el récord de Regatas, aunque quedándose con la ventaja en el enfrentamiento directo, en una tabla que muestra una fuerte paridad junto a La Unión, Obras y Oberá Tenis Club.