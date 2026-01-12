¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

evacuados Indec Corrientes
Torneo Regional Federal Amateur

Mandiyú goleó 4-0 a San Lorenzo de Monte Caseros y avanzó a semifinales

El Algodonero se impuso con un resultado global de 7-2 en los dos partidos disputados contra El Santo. Su próximo rival será Guaraní Antonio Franco de Posadas.

Por El Litoral

Lunes, 12 de enero de 2026 a las 08:13

Deportivo Mandiyú fue protagonista el domingo en el Torneo Regional Federal Amateur al enfrentar y vencer a San Lorenzo de Monte Caseros por 4-0 en el partido vuelta. Con este resultado se encamina a semifinales.

En el global de ambos partidos, el Albo se impuso por un abultado 7-2, ante El Santo.

En el partido de vuelta ante San Lorenzo se destacó Javier Sosa, quien anotó un hat-trick y, por otro lado, Lautaro Mendoza sumó un tanto más.

Con este resultado, el equipo dirigido por Fabián Ponce pasó a semifinales donde se enfrentará a Guaraní Antonio Franco de Posadas, que eliminó a Estudio Galeano.

