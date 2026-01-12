Infantino eligió un gol de Maradona como el mejor de la historia de los Mundiales

Gianni Infantino volvió a poner a la Selección Argentina en el centro de la escena mundial al destacar uno de sus goles más icónicos como el mejor de todos los tiempos en la historia de los Mundiales. El presidente de la Fifa eligió el segundo tanto que Diego Armando Maradona le convirtió a Inglaterra en los cuartos de final de México 1986, una jugada que trascendió épocas, camisetas y generaciones para convertirse en símbolo universal del fútbol.

A través de sus redes sociales, la máxima autoridad del organismo rector del fútbol mundial subrayó la magnitud de aquella acción inolvidable. En su publicación, Infantino describió la conquista como un momento irrepetible dentro de la Copa del Mundo, al asegurar que hay goles que quedan grabados para siempre y que ese en particular representa una síntesis perfecta de lo que significa este deporte.

La corrida de Maradona desde mitad de cancha, eludiendo rivales ingleses y definiendo con precisión, fue destacada como una muestra suprema de talento y valentía. En esa línea, Infantino profundizó su elogio al señalar que se trató de una combinación única de creatividad, coraje y genialidad, capaz de definir la esencia misma del fútbol.

Según su mirada, aquel gol no solo fue decisivo en el contexto del partido, sino que además alcanzó una belleza difícil de igualar, razón por la cual lo ubicó por encima de cualquier otro tanto convertido en una Copa del Mundo. No se trata de una opinión aislada.

A lo largo de los años, el dirigente suizo-italiano expresó en reiteradas ocasiones su admiración por Diego Maradona, a quien considera una de las figuras más influyentes que dio el fútbol. En entrevistas anteriores, Infantino reconoció abiertamente su devoción por el Diez y lo definió como un ídolo personal, remarcando el impacto que tuvo en millones de personas alrededor del planeta.

Ese reconocimiento se profundizó tras la muerte de Maradona, el 25 de noviembre de 2020, cuando el presidente de la Fifa lo despidió con palabras cargadas de emoción. En aquel mensaje, recordó el legado que dejó Diego y el modo en que logró enamorar al mundo entero con su talento, resaltando su carácter único e irrepetible. Para Infantino, Maradona no fue solo una leyenda del deporte, sino también un símbolo cultural que marcó una era.

La elección del gol ante Inglaterra no hace más que reafirmar el lugar central que ocupa Maradona en la historia del fútbol y el peso específico que tuvo la Selección argentina en los Mundiales. A casi cuatro décadas de aquel partido en México, la jugada sigue vigente como una referencia ineludible cuando se habla de grandeza, inspiración y magia dentro de una cancha.

Minuto Uno