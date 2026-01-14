San Martín cayó ante Independiente en los minutos finales

San Martín perdió por 68 a 67 frente a Independiente de Oliva en un partido parejo y cambiante, que se definió en los últimos segundos con un triple de la visita. El encuentro tuvo momentos de dominio repartido y un cierre que terminó inclinándose para el conjunto cordobés.

Buen arranque del Santo

El equipo local comenzó con un parcial de 10-2 y, pese a pasajes erráticos, logró mantenerse al frente en el primer cuarto, que cerró 18-17. En el segundo período, Independiente reaccionó, pasó al frente 30-25 y se fue al descanso largo con ventaja de 37-33, con Lucas Gargallo destacado en San Martín y Francisco Conrradi y Fortunato Rolfi en la visita.

Trámite parejo y final ajustado

Tras el entretiempo, el juego perdió intensidad, aunque Independiente llegó al último cuarto arriba 50-47. En el cierre, San Martín lo dio vuelta 60-54, pero sobre el final Patricio Tabarez convirtió un triple decisivo para el 68-67 definitivo. Las figuras destacadas fueron Lautaro Berra fue el máximo anotador con 16 puntos; en Independiente se destacaron Conrradi (13) y Enzo Filippetti (12).

Fuente: La Liga Nacional.