Instituto de Cardiología Los hijos de los barrios Lali Espósito
Basquet

San Martín cayó ante Independiente en los minutos finales

San Martín arrancó fuerte contra el equipo de Oliva, pero sobre el final del partido perdió por 67- 68.

Por El Litoral

Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 08:45

San Martín perdió por 68 a 67 frente a Independiente de Oliva en un partido parejo y cambiante, que se definió en los últimos segundos con un triple de la visita. El encuentro tuvo momentos de dominio repartido y un cierre que terminó inclinándose para el conjunto cordobés.

Buen arranque del Santo

El equipo local comenzó con un parcial de 10-2 y, pese a pasajes erráticos, logró mantenerse al frente en el primer cuarto, que cerró 18-17. En el segundo período, Independiente reaccionó, pasó al frente 30-25 y se fue al descanso largo con ventaja de 37-33, con Lucas Gargallo destacado en San Martín y Francisco Conrradi y Fortunato Rolfi en la visita.

Trámite parejo y final ajustado

Tras el entretiempo, el juego perdió intensidad, aunque Independiente llegó al último cuarto arriba 50-47. En el cierre, San Martín lo dio vuelta 60-54, pero sobre el final Patricio Tabarez convirtió un triple decisivo para el 68-67 definitivo. Las figuras destacadas fueron Lautaro Berra fue el máximo anotador con 16 puntos; en Independiente se destacaron Conrradi (13) y Enzo Filippetti (12).

Fuente: La Liga Nacional. 

