El intendente de Mburucuyá denunció sueldos ilegales y más de 300 empleados irregulares

El intendente de la localidad correntina de Mburucuyá, Cristian Galarza Florentín, denunció que detectó de la gestión anterior sueldos ilegales y más de 300 empleados irregulares en la Municipalidad. En este marco confirmó que el pago de sueldos se concretará en los próximos días, luego de avanzar en un proceso de normalización del personal.

“Llevamos tranquilidad a todos los trabajadores reales de Mburucuyá porque el dinero está y se pagarán muy pronto los salarios. Lo que estamos haciendo es legalizar la situación del Municipio y del personal. La gestión anterior pagaba salarios de manera ilegal”, afirmó el jefe comunal.

Galarza Florentín asumió el 10 de diciembre de 2025 y desde entonces su equipo técnico lleva adelante una auditoría integral, en el marco de una comuna que se encuentra técnicamente en emergencia, debido a las condiciones irregulares en las que se manejó la administración durante la gestión de Pablo Kelo Guastavino.

Irregularidades, sueldos arbitrarios y discriminación

De la información relevada por el nuevo equipo de gobierno se desprende una grave situación de ilegalidad, con una nómina que incluye más de 300 personas sin respaldo administrativo, a quienes se denomina como “ñoquis”.

Entre las principales irregularidades detectadas, se destacan:

Más de 300 personas figuran como trabajadores municipales sin documentación, escalafón ni actos administrativos que respalden su contratación.

Salarios asignados de manera arbitraria , con casos que alcanzan casi un millón de pesos , sin justificación sobre las tareas realizadas.

Discriminación salarial , con aumentos otorgados de forma irregular a algunos trabajadores, mientras otros cobraban básicos ilegales.

Personas que no se presentaron a trabajar desde el 10 de diciembre , pero continúan figurando en la nómina para percibir haberes.

Un estatuto del trabajador aprobado de forma irregular en diciembre de 2025, que no respeta el principio de igual salario por igual tarea y favorece a quienes no cumplen funciones.

Proceso de normalización

El intendente explicó que el proceso de legalización continuará durante esta semana, tras lo cual se podrá cumplir con las obligaciones salariales. La demora actual es de cuatro días, ya que aún resta abonar el sueldo de diciembre, mientras que el aguinaldo fue pagado en tiempo y forma el mes pasado.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que el dinero para pagar los salarios está disponible, pero que la emergencia responde tanto a una crisis administrativa como a la ilegalidad heredada, que obligó a revisar de manera exhaustiva la situación del personal.

Finalmente, Galarza Florentín adelantó que la nueva gestión convocará a sesiones extraordinarias del Concejo Deliberante, con el objetivo de aprobar una ordenanza de emergencia municipal que permita avanzar en la normalización, transparencia y legalidad de la administración pública local.