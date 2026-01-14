Fiesta del Chamamé: Lourdes Sánchez respondió a las críticas de Los Hijos de los Barrios

La exclusión de Los Hijos de los Barrios del Festival Nacional del Chamamé 2026 generó críticas en redes y en la comunidad chamamecera. Luego de que el grupo difundiera un video respecto a su ausencia, la presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, explicó los motivos.

En diálogo con la prensa, Sánchez salió a responder las acusaciones: “Es muy difícil conformar a todo el mundo. Es una fiesta para el correntino, para los turistas, para el público".

"Entiendo que muchos quedaron afuera, sé del enojo, pero también sabemos de las circunstancias financieras de la provincia y del país, y eso hizo que no podamos negociar con algunos. Muchos entendieron, empatizaron con la situación, y son los grupos que están”, afirmó Sánchez.

Al ser consultada sobre las repercusiones por el comunicado, Sánchez comentó: “A mí me duele mucho la ausencia de Los Hijos de los Barrios. No están porque no llegamos a un acuerdo. Estamos acotados a un presupuesto, lo tenemos que respetar”, explicó.

Qué dijeron Los Hijos de los Barrios

Por su parte, Los Hijos de los Barrios detallaron que existieron contactos previos con el Instituto y que habían gestionado invitados para su espectáculo. Sin embargo, aseguraron que la comunicación se reinició varias veces como si nada hubiera avanzado: “Se volvió a hablar desde cero”, señalaron.

El grupo puntualizó que la exclusión no tuvo relación con cuestiones económicas y recordó su trayectoria en el festival: “Desde 1997 somos parte de la Fiesta del Chamamé y siempre se llegó a un acuerdo”.

También indicaron que en la edición anterior estuvieron cerca de quedar fuera y que el conflicto parece vinculado a la organización interna de la grilla, y no a autoridades políticas: “Queremos excluir de esta situación al gobernador Valdés y a la presidenta de Cultura”, aclararon.

Finalmente, Los Hijos de los Barrios remarcaron que no se trata de un caso aislado y mencionaron que otros artistas históricos tampoco figuran en la edición 2026. “No es enojo por no estar, lo que molesta es la injusticia y el destrato. Las gestiones son temporarias, los artistas somos eternos”, concluyeron.