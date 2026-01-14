¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Agenda de verano

Corrientes lanzó Estación Carnaval con fechas y sedes en toda la provincia

El recorrido comienza en Itatí y Mantilla y culmina en febrero en la Capital correntina. La propuesta reúne localidades para disfrutar los carnavales durante todo el verano.

Por El Litoral

Miércoles, 14 de enero de 2026 a las 12:02

En el marco de la promoción de los carnavales que se desarrollan en distintos puntos de la provincia, se presentó Estación Carnaval, una propuesta que invita a recorrer las celebraciones locales a lo largo del verano. El cronograma contempla seis estaciones en 18 localidades, con inicio en enero y cierre en febrero en la Capital correntina.

El carnaval como motor cultural y económico

El carnaval en Corrientes se expresa de múltiples formas y se vive con intensidad en cada ciudad. Además de su valor cultural e identitario, representa un fuerte impulso para las economías locales.

En ese sentido, el gobernador Juan Pablo Valdés destacó que “los carnavales son una fuente de trabajo e ingresos para los correntinos en cada localidad”, y subrayó el impacto positivo en sectores como la gastronomía, hotelería, emprendedores y comercios. Asimismo, aseguró que desde el Gobierno provincial se acompañarán todas las iniciativas que movilicen la economía local.

Cronograma completo de Estación Carnaval

Parada 1

  • 16 y 17 de enero: Itatí y Mantilla
  • 17 de enero: Alvear, Bella Vista, Esquina, Goya, Ituzaingó, Monte Caseros y Saladas

Parada 2

  • 23 y 24 de enero: Mantilla
  • 24 de enero: Alvear, Bella Vista, Carnaval del Iberá (Mercedes), Esquina, Goya, Ituzaingó, Mariano I. Loza, Monte Caseros, Perugorría y Saladas

Parada 3

  • 30 y 31 de enero: Itatí
  • 31 de enero: Alvear, Bella Vista, Carnaval del Iberá (Mercedes), Curuzú Cuatiá, Esquina, Goya, Ituzaingó, La Cruz, Mariano I. Loza, Monte Caseros, Paso de los Libres, Perugorría, Saladas, Santa Rosa y Santo Tomé

Parada 4

  • 1, 7 y 8 de febrero: Santa Rosa
  • 6 y 7 de febrero: Curuzú Cuatiá
  • 7 de febrero: Caá Catí, Carnaval del Iberá (Mercedes), Esquina, Goya, Ituzaingó, La Cruz, Mariano I. Loza, Monte Caseros, Paso de los Libres, Perugorría y Santo Tomé

Parada 5

  • 13 y 14 de febrero: Monte Caseros
  • 14 de febrero: Carnaval del Iberá (Mercedes), Curuzú Cuatiá, La Cruz y Santo Tomé

Parada 6

  • 14 y 15 de febrero: Paso de los Libres

