Corrientes lanzó Estación Carnaval con fechas y sedes en toda la provincia

En el marco de la promoción de los carnavales que se desarrollan en distintos puntos de la provincia, se presentó Estación Carnaval, una propuesta que invita a recorrer las celebraciones locales a lo largo del verano. El cronograma contempla seis estaciones en 18 localidades, con inicio en enero y cierre en febrero en la Capital correntina.

El carnaval como motor cultural y económico

El carnaval en Corrientes se expresa de múltiples formas y se vive con intensidad en cada ciudad. Además de su valor cultural e identitario, representa un fuerte impulso para las economías locales.

En ese sentido, el gobernador Juan Pablo Valdés destacó que “los carnavales son una fuente de trabajo e ingresos para los correntinos en cada localidad”, y subrayó el impacto positivo en sectores como la gastronomía, hotelería, emprendedores y comercios. Asimismo, aseguró que desde el Gobierno provincial se acompañarán todas las iniciativas que movilicen la economía local.

Cronograma completo de Estación Carnaval

Parada 1

16 y 17 de enero: Itatí y Mantilla

17 de enero: Alvear, Bella Vista, Esquina, Goya, Ituzaingó, Monte Caseros y Saladas

Parada 2

23 y 24 de enero: Mantilla

24 de enero: Alvear, Bella Vista, Carnaval del Iberá (Mercedes), Esquina, Goya, Ituzaingó, Mariano I. Loza, Monte Caseros, Perugorría y Saladas

Parada 3

30 y 31 de enero: Itatí

31 de enero: Alvear, Bella Vista, Carnaval del Iberá (Mercedes), Curuzú Cuatiá, Esquina, Goya, Ituzaingó, La Cruz, Mariano I. Loza, Monte Caseros, Paso de los Libres, Perugorría, Saladas, Santa Rosa y Santo Tomé

Parada 4

1, 7 y 8 de febrero: Santa Rosa

6 y 7 de febrero: Curuzú Cuatiá

7 de febrero: Caá Catí, Carnaval del Iberá (Mercedes), Esquina, Goya, Ituzaingó, La Cruz, Mariano I. Loza, Monte Caseros, Paso de los Libres, Perugorría y Santo Tomé

Parada 5

13 y 14 de febrero: Monte Caseros

14 de febrero: Carnaval del Iberá (Mercedes), Curuzú Cuatiá, La Cruz y Santo Tomé

Parada 6