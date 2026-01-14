El Ballet Divino Niño Jesús llevará inclusión a la Fiesta Nacional del Chamamé

El ballet inclusivo Divino Niño Jesús, una agrupación artística de Corrientes integrada por personas de distintas edades, con y sin discapacidad, participará una vez más en la Fiesta Nacional del Chamamé.

La presentación está programada para el domingo 18 de enero a las 20.20 horas en el escenario principal del evento.

Identidad y origen del grupo

El ballet nació en 2003 como parte de la Asociación sin fines de lucro Divino Niño Jesús, una organización que trabaja en la asistencia e inclusión de personas con discapacidad, especialmente niños, jóvenes y adultos mayores del barrio Fray José de la Quintana y zonas aledañas de Corrientes.

La asociación se destaca por promover espacios de integración social, cultural y educativo, y el ballet forma parte de sus actividades desde hace años.

Participación este domingo 18

La presentación del ballet este domingo 18 de enero a las 20.20 será una de las actividades destacadas dentro de la programación general de la Fiesta Nacional del Chamamé, que se desarrolla en anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola con artistas de la región y del país.

Trayectoria en la Fiesta Nacional del Chamamé

El ballet lleva varios años participando en la FNC, consolidándose como una expresión de inclusión dentro de la fiesta.

Otro dato a destacar es la trayectoria de más de diez años participando en la programación de la fiesta.

El grupo no solo reúne bailarines de Corrientes, sino también de otras provincias como Santa Fe y Chaco, lo que potencia su carácter federal e integrador.

Un espacio de encuentro y diversidad

La participación del ballet en la FNC se enmarca en una tendencia más amplia de inclusión cultural, donde la danza y el arte se utilizan como herramientas de expresión y participación para personas con discapacidad. En actividades municipales y provinciales, el grupo ha sido parte de iniciativas abiertas al público que buscan promover la diversidad en la escena artística local.

Relevancia comunitaria

La agrupación ha sido reconocida en espacios institucionales y culturales por su aporte a la inclusión social y artística, representando tanto a Corrientes como a otras provincias mediante la danza.