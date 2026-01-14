Salud Pública articula acciones con Conin Virasoro para el cuidado integral de la infancia

El ministro de Salud Pública de Corrientes, Emilio Lanari Zubiaur, mantuvo una reunión con el representante de CONIN Virasoro, Adolfo Navajas Fournier, con el objetivo de dialogar sobre acciones de acompañamiento y apoyo desde la cartera sanitaria a la Cooperadora de la Nutrición Infantil que funciona en esa localidad.

Durante el encuentro, se abordaron distintas líneas de trabajo conjunto para fortalecer la tarea que realiza el centro, el cual combina atención médica y nutricional con acompañamiento educativo, familiar y comunitario, especialmente enfocado en la primera infancia.

“Por nuestro centro ya pasaron más de 400 niños”, señaló Navajas Fournier, al tiempo que remarcó que se trata de “un programa integral que trabaja no solo con los niños, sino también con sus familias”.

El referente de CONIN destacó la reunión con el titular de la cartera sanitaria y valoró especialmente la receptividad del ministro. “Hubo una muy buena recepción, tanto por su profesión de médico como por el conocimiento que tiene sobre la importancia de abordar estos temas en la primera infancia”, expresó.

Asimismo, agradeció el espacio brindado: “Fue una reunión muy receptiva y amable. Estoy realmente agradecido por el interés y el trato recibido”.

Cabe señalar que CONIN Virasoro trabaja en la prevención de la desnutrición infantil, acompañando a mamás y niños de hasta 4 años, y por extensión al grupo familiar. La institución inició su labor tras la visita del doctor Abel Albino, impulsor de la fundación a nivel nacional, quien estuvo en la localidad en mayo de 2005.