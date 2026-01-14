Corrientes: avanzan las obras pluviales para mejorar el escurrimiento del agua

La Municipalidad de Corrientes avanza con obras pluviales en distintos sectores de la ciudad. El objetivo principal es mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y reducir los problemas de anegamientos durante precipitaciones intensas.

Barrio Primera Junta

Una de las intervenciones principales se desarrolla en el barrio Primera Junta, sobre la calle Ex Vía, entre la avenida Nuestra Señora de la Asunción y Huidobro. Ahí se ejecuta una obra de desagüe pluvial que tiene como fin optimizar el sistema de drenaje.

Desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que se colocan caños de hormigón armado de un metro de diámetro. En total, la obra contempla 320 metros lineales de conductos y la construcción de 13 sumideros, lo que permitirá aliviar la acumulación de agua durante lluvias fuertes.

Finalizada esta etapa, el municipio prevé avanzar con obras complementarias de desagüe sobre la calle Huidobro para ampliar el alcance del sistema pluvial en ese sector de la ciudad

Barrio Esperanza

En paralelo, continúan los trabajos de limpieza del canal del barrio Esperanza, que conecta con el Riachuelo. Las tareas se realizan con maquinaria pesada, incluida una excavadora sobre oruga, para mejorar el escurrimiento y evitar obstrucciones.

Además, se llevan adelante trabajos de bacheo en diferentes puntos de la capital, como parte del mantenimiento vial tras las lluvias registradas en las últimas semanas.

Fabricación de caños para el mantenimiento de la ciudad

El municipio reactivó la fábrica de caños ubicada en el obrador municipal N.º 3, en el barrio Río Paraná. Se producen caños de hormigón de 60 centímetros de diámetro, destinados a obras de desagüe y reemplazo de cañerías deterioradas.

Según indicaron desde el área, la producción alcanza unos 40 caños por semana, que son utilizados en distintos barrios para mejorar los accesos y reforzar la infraestructura pluvial.