Chamamé con Todos: el emotivo show del Bocha Sheridan ante 300 personas en el Insituto de Cardiología

La 35ª Fiesta Nacional del Chamamé cumplió el martes con una de sus paradas más emotivas. El Instituto de Cardiología de Corrientes, que celebra sus 40 años de trayectoria, se transformó en un gran patio chamamecero para recibir el programa inclusivo “Chamamé con Todos”.

La jornada logró reunir a pacientes, personal médico y vecinos, quienes rodearon de afecto a los músicos y bailarines. Los primeros acordes estuvieron a cargo del grupo Avío del Alma, pero la sorpresa llegó de la mano de la poesía: el propio director del Instituto, Julio Vallejos, ofició de recitador, vinculando la salud con la identidad cultural de la provincia.

Clásicos, danza y bailanta

El repertorio recorrió temas emblemáticos del cancionero litoraleño como Neike Chamigo, La calandria y Adiós Ciudad de Mercedes. El patio del centro de salud se convirtió rápidamente en una pista de baile con la participación de agrupaciones como Sentido Folklore y Guepa Che, además de la presencia de la Pareja Nacional Juvenil 2026, integrada por Emma Lourdes Biotti Meza y Bautista Benjamín Monzón.

La presidenta del Instituto de Cultura, Lourdes Sánchez, acompañó la actividad y destacó la importancia de llevar la fiesta a lugares donde el arte cumple una función terapéutica y social.

El cierre de un referente

El broche de oro lo puso Santiago "Bocha" Sheridan, quien con su característica voz cargada de emoción, interpretó sus clásicos románticos. "Esta celebración la esperamos todos los años; el corazón de los correntinos siempre está latente, especialmente de aquellos que están lejos y extrañan", expresó el artista ante un público que lo ovacionó.

Sheridan se prepara ahora para su gran noche en el escenario mayor del Anfiteatro Cocomarola, programada para este sábado 17 de enero.