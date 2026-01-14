Los Hijos de los Barrios: “Las gestiones son temporales los artistas somos eternos”

VERÓNICA ECHEZARRAGA

De manera totalmente inesperada y a través de las redes sociales del Instituto de Cultura de Corrientes, se conoció días atrás la noticia de que, por primera vez en 20 años, Los Hijos de los Barrios no integran la grilla de la Fiesta Nacional del Chamamé. Esta ausencia produjo revuelo entre los seguidores del conjunto y generó dudas respecto al sistema de contratación de artistas para la fiesta grande.

Es que además de Los Barrios, habrían quedado fuera (al menos por ahora) artistas de la talla de Los Sena, Mario Suarez, Los Formoseñisimos Chamameceros, Matías González, Nendivei, Analía Espíndola, Marcos Cáceres y Los hermanos Ortiz entre otros. Desde Cultura aseguraron que la ausencia de los Barrios se debe a una cuestión económica, pero los artistas negaron esta versión y, durante una transmisión vía Facebook marcaron que nunca hubo un tema económico: “En este reclamo queremos excluir al gobernador Juan Pablo Valdés y también a la actual presidente de Cultura Lourdes Sánchez porque estamos seguros de que no están al tanto de estas maniobras que se realizan de manera interna”, dispararon.

Comienza el viernes 16 de enero la 35° Fiesta Nacional del Chamamé, “Refugio de Nuestra Identidad” en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, pero la celebración ya se vive desde hace varios días en la capital correntina con actividades como “Chamamé con todos” en distintas instituciones y desfile de fuelles por las calles de la ciudad.

Pero lejos de ser un inicio tranquilo, la previa de la fiesta grande viene con novedades y también con ruidosos cuestionamientos vinculados sobre todo al diseño de la grilla cuya característica más llamativa, es la reducción de la cantidad de números por noche.

Esto podría deberse a distintos factores como por ejemplo una decisión oficial de diseñar noches con pocos conjuntos para dar más tiempo a los consagrados. O podría ser también por una reducción en el presupuesto para contrataciones, o pudo haber sido para priorizar a los artistas invitados de otros géneros dado que estos generalmente son más taquilleros que los locales, incluso podría ser alguna opción no contemplada en esta nota.

Lo cierto es que de todos los excluidos, la ausencia que más revuelo causó fue la de Los Hijos de los Barrios, uno de los grupos ícono de esta celebración popular y un apellido que marcó el rumbo del estilo chamamecero favorito del público más tradicional.

Versiones cruzadas

“Nos enteramos de que no estábamos cuando vimos la grilla”, confirmó Néstor Barrios durante una transmisión en vivo realizada junto con Tomás, el martes a través de Facebook.

En la oportunidad contaron detalladamente como fueron las conversaciones iniciales: “La realidad es que tuvimos un contacto con la gente del Instituto de Cultura. Nos hablaron tres personas diferentes, cosa que antes jamás había pasado. A la primera persona le enviamos un presupuesto, luego hablo otra persona. Primero nos habían solicitado ver la posibilidad de incluir otro cantante como invitado porque esa era una de nuestras particularidades, así que conversamos con un amigo del Chaco de la movida tropical. Luego nos dijeron que estaría bueno poner a otro cantante (descartando al primero), entonces gestionamos para traer alguien de la movida tropical de Santa Fe. Estaba avanzada la gestión, pero finalmente se comunicó una tercera persona para volver a hablar desde cero. Es como si el último no se hubiera comunicación con los dos anteriores y eso fue muy desprolijo. Esa última persona dijo que íbamos a seguir en contacto para ultimar detalles”.

Tras el escándalo que revolucionó a la comunidad chamamecera tradicional, Lourdes Sánchez salió a explicar y dijo: “Yo quiero que estén todos. Me duele que no estén Los Hijos de los Barrios, pero no están porque no llegamos a un acuerdo económico”.

Versión que fue desmentida por Néstor: “No hubo un tema económico”, aseguró y aprovechó la oportunidad para explicar cómo se mide el valor de los artistas: “El valor del artista no se evalúa en función del presupuesto del año pasado y no se compara con la inflación, el artista se mide por crecimiento (puede subir o bajar su valor)”.

Vale señalar que Néstor y Tomás dejaron fuera del reclamo tanto al Gobernador como a la Presidenta del Instituto de Cultura: “Sé que hay una productora designada para la contratación de artistas, por eso quiero deslindar al Gobierno. Esto es una falta de respeto” y cerraron diciendo: “Las gestiones son temporales, los artistas somos eternos”.