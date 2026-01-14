Una correntina fue abanderada en Prefectura Naval y recibió un reconocimiento oficial

Meri Ester Da Silva, oriunda de Alvear, fue reconocida por el Concejo Deliberante de su ciudad tras egresar como oficial ayudante de la Prefectura Naval Argentina, donde se convirtió en la primera correntina en hacerlo como abanderada.

La distinción puso en valor su desempeño académico y su trayectoria dentro de la fuerza, luego de haber obtenido el mejor promedio de la Promoción 91 de la Escuela de Cadetes.

Egreso con honores en Prefectura Naval

Da Silva fue saludada por la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, y por el Prefecto Nacional Naval, Guillermo Giménez Pérez, en el acto de egreso realizado a fines de 2025 en la Escuela de Oficiales de la Prefectura Naval Argentina, en Zárate, provincia de Buenos Aires.

El desempeño académico alcanzado durante su formación la ubicó como referente dentro de su promoción.

Formación académica y desempeño destacado

Durante su paso por la Escuela de Oficiales “General Matías de Irigoyen”, Da Silva completó la carrera sin recursar materias y mantuvo un promedio sobresaliente. En marzo de 2025 fue ascendida al rango de Cadete Mayor, el más alto dentro del escalafón de cadetes.

En su último año de formación fue designada abanderada, distinción reservada a quienes representan los valores institucionales de disciplina, liderazgo y compromiso académico.

Trayectoria educativa previa

Desde la educación inicial, Da Silva mostró un desempeño destacado. En la Escuela Provincial N° 123 “José Carmelo Belmont” fue abanderada, y luego cursó el nivel secundario en el Liceo Militar “Almirante Storni” de Posadas, Misiones, donde obtuvo cinco rosetas por mejor promedio anual.

Durante su paso por el liceo recibió la Medalla Distintiva de la Provincia de Corrientes, lo que acompañó su posterior ingreso a la Escuela de Oficiales de Prefectura Naval, al que accedió tras rendir los exámenes correspondientes como aspirante.

Reconocimiento institucional en Alvear

Días atrás, el Concejo Deliberante de Alvear entregó un certificado de reconocimiento, destacando el orgullo de la comunidad por la trayectoria académica y profesional de la joven oficial.

Los ediles resaltaron el acompañamiento familiar y señalaron que su recorrido constituye un ejemplo para las nuevas generaciones de la localidad.

Próximas funciones

Según se informó, Da Silva viajará a partir de mayo a bordo de la Fragata ARA Libertad como parte de su formación como egresada. Luego, en noviembre, comenzará a cumplir funciones en la Secretaría de Asuntos Internacionales de la Prefectura Naval, con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.