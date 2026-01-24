Los hinchas de Mandiyú despidieron al plantel con un banderazo previo a la revancha

Un banderazo de los hinchas de Mandiyú marcó la despedida del plantel antes del viaje a Posadas, donde este domingo afrontará un partido decisivo frente a Guaraní Antonio Franco por el Torneo Regional Federal Amateur. El punto de encuentro se realizó este sábado en la plazoleta Llano, punto de partida de la delegación.

El plantel partió rumbo a la capital misionera a las 13.30, luego de que durante la mañana se confirmara la nómina de jugadores que integran la delegación. Hinchas del Albo se concentraron en el lugar para acompañar al equipo en la previa del compromiso.

Mandiyú visitará a Guaraní Antonio Franco este domingo, desde las 17.30, en el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira, ubicado en el barrio Villa Sarita de Posadas. El encuentro corresponde a la revancha de la semifinal de la Región Litoral Norte.

El equipo correntino está obligado a revertir el resultado adverso del partido de ida, disputado en Corrientes, donde Guaraní se impuso por 1 a 0.

Para este compromiso, el entrenador Fabián “Bocha” Ponce probó variantes tácticas y realizará dos modificaciones respecto del último encuentro. En el arco volverá Milton Ferreyra en lugar de David Acuña, mientras que Héctor Zabala ingresará por Gustavo Ojeda.

El árbitro designado para el partido será el santafesino Maximiliano Manduca.