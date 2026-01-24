El preparador físico, una función clave con escaso reconocimiento

El papel del preparador físico, encargado del entrenamiento de los atletas amateurs y de alto rendimiento es fundamental para que el competidor desarrolle todo su potencial. Los “profes” delinean detalladamente las tareas que se deben realizar en el gimnasio y otros lugares para el ejercicio con el fin de evitar lesiones y mejorar la performance de aquellos que tienen el objetivo de brillar en sus respectivos deportes.

El abordaje necesita un plan detallado para cada deportista y el conocimiento de la disciplina en la que interviene para brindar trabajo específico que permita estar cada vez más cerca de la meta. Sobre estos puntos, los preparadores físicos Federico Sena y Marcelo “Maiki” Fernández, explicaron su función.

“Primero y principal es muy importante la capacitación. Hay que estar al tanto de los nuevos métodos y de los avances de la ciencia porque no es solo una cuestión de fuerza o resistencia, es un conjunto de situaciones que deben ser evaluadas con lo neurológico, cardiológico y toda la clínica médica para evitar riesgos y lograr una planificación responsable”, indicó Sena.

“Todos los deportes tienen riesgo para la salud, por más inofensivos que a primera vista parezcan. Por supuesto que hay disciplinas de alto riesgo y es por eso que trabajamos a consciencia con el individuo para definir los objetivos, el tiempo de entrenamiento y llevarlo adelante con compromiso y dedicación de ambas partes. El deportista descansa y trabaja en campo mientras que los preparadores físicos acompañamos en terreno y además estamos involucrados con los puntos a trabajar al día siguiente. Es una profesión de acción constante desde el estudio, la lectura y la capación además de la guía y seguimiento para cada atleta”, agregó.

En tanto que Maiki Fernández comentó a partir de su experiencia con los integrantes de Corrientes Pesas.“El levantamiento olímpico tuvo un despegue histórico para la provincia. Trabajamos en espacios muchas veces adaptados a las necesidades que tenemos. Hay ucho esfuerzo para conseguir los elementos mínimos e indispensables para acondicionar un lugar ya que gimnasios acordes para esta disciplinas escasean y hay que optimizar lo que hay”, sostuvo.

“En los Jadar 2025 la provincia tuvo grandes resultados. Nosotros presentamos un plan de trabajo convincente que es seguido con total confianza por nuestros atletas. Tenemos un compromiso profesional para un deporte amateur y eso es muy importante, nos motiva a todos”, añadió.

En los últimos años muchos deportistas obtuvieron logros destacados y esos desempeños en el plano nacional, internacional y mundial hizo que varios profesores o licenciados en educación física se presentaran para prepararlos físicamente, Fede Sena ve con buenos ojos el despegue y desarrollo de la profesión y al mismo tiempo llama a la reflexión de sus colegas.

“Es fundamental que se tenga bien presente que esto, como todo, evoluciona constantemente. Hay que estar preparados porque situaciones que se entrenaban antes ahora ya quedaron obsoletas y hay nuevos métodos. Por su puesto que es una inversión, pero es necesaria. Los preparadores físicos no podemos improvisar o quedarnos en las viejas formas porque tenemos en nuestras manos el crecimiento del atleta, y ese crecimiento no es solo en lo deportivo. Hay que ser serios para evitar lesiones porque un competidor lastimado significa cortarle tiempo de preparación debido a la necesidad de la rehabilitación. Se ajusta la agenda se acortan los tiempos y ahí es cuando se apuran los plazos y esas lesiones que no están bien recuperadas se resienten y echa todo nuevamente para atrás. Hay que estar siempre al tanto de los avances” sentenció.

Tanto Sena como Fernández destacaron el compromiso de la Secretaría de Deportes de la provincia. “Con Jorge Terrile trabajamos bien, siempre hay apoyo del Gobierno Provincial, a veces parece poco pero sabemos que se da el máximo por eso nosotros también desde nuestro lugar lo hacemos para dejar a Corrientes bien representado a nivel país, en instancias internacionales y mundiales”.

El rol del preparador físico es fundamental y debemos reconocer su labor. Cuidan del cuerpo y la mente del deportista para que los objetivos sean alcanzables. Estos profesionales aparecen poco en los medios y sin embargo son parte fundamental para que el deportista, siempre el más buscado por el público y la prensa, consigan resaltar en sus disciplinas.