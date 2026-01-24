Carnavales Goya – Corrientes: así es el operativo de seguridad

La Policía realizará un operativo de seguridad especial con motivo de una nueva edición de los Carnavales Goya – Corrientes 2026, que se desarrollan los días 23, 24 y 31 de enero, y 7 de febrero, en el corsódromo del predio Costa Surubí.

El dispositivo fue dispuesto por el Ministerio de Seguridad, junto a la Subsecretaría de Seguridad y la Policía provincial, a través de la Dirección General de Coordinación e Interior, la Unidad Regional II de Goya, las comisarías de distrito y la Dirección General de Grupos Especiales.

El plan se implementará antes, durante y después de cada jornada, con una distribución estratégica del personal y de los recursos materiales, con el objetivo de prevenir alteraciones del orden público, hechos delictivos y garantizar la seguridad vial.

Además, se prevé la coordinación de acciones con los organizadores, autoridades municipales, bomberos y el hospital local, para asegurar el normal desarrollo de los eventos. En los accesos a la ciudad y en distintos controles policiales se informará a los conductores sobre la realización de los carnavales, con el fin de que circulen con precaución durante las noches del espectáculo.

El operativo también incluirá un corredor sanitario, con personal médico y de apoyo disponible durante todo el evento, para brindar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad y garantizar traslados rápidos a los centros asistenciales.