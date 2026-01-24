Pago Anual Anticipado en Corrientes: advierten sobre estafas y recuerdan canales oficiales

La Municipalidad de Corrientes reiteró a los contribuyentes la importancia de utilizar únicamente los canales oficiales para realizar consultas o adherirse al Pago Anual Anticipado 2026, un régimen que permite acceder a descuentos en tributos municipales y que ya se encuentra vigente desde el 2 de enero.

Prevención

Desde el Ejecutivo local señalaron que el objetivo del recordatorio es prevenir posibles estafas y evitar que los ciudadanos compartan datos personales o financieros a través de WhatsApp o correos electrónicos no oficiales.

Quienes deseen conocer el estado de su deuda pueden hacerlo a través del sitio web de la Agencia Correntina de Recaudación (Acor), donde también está habilitada la opción de autoliquidación y pago online mediante distintos medios.

Asimismo, el trámite puede realizarse de manera presencial en la sede de Acor, ubicada en avenida La Paz al 2400; en la Caja Municipal, en Brasil 1269; en el Palacio Municipal, en 25 de Mayo 1178; o en las delegaciones habilitadas de los barrios 17 de Agosto, Doctor Nicolini, Güemes, Molina Punta y San Martín.

Descuentos

El régimen de Pago Anual Anticipado 2026 contempla descuentos de hasta el 43,3% en el impuesto automotor y del 28,3% en el impuesto inmobiliario. En el caso de los cementerios, los contribuyentes destacados podrán acceder a una bonificación de hasta el 50% del total del impuesto.

Los beneficios surgen de la acumulación de distintos descuentos: 10% por buen contribuyente, 10% por pago anual, 15% por pago en término y un 8,3% adicional por contribuyente destacado, equivalente a la última cuota del año.

El único requisito para adherirse es estar al día con los tributos municipales. En caso de registrar deudas, el municipio informó que existen planes de pago disponibles, adaptados a la situación de cada contribuyente.