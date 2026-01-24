Un choque relegó a Traverso en la primera final del año

La Fórmula 3 Metropolitana disputó este sábado su primera final del año pero Benjamín Traverso no pudo completar los giros previstos en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.

El joven piloto esquinense marchaba tercero pero protagonizó un choque con Joaquín Ramos y los dos quedaron marginados. El ganador fue ganador a Malek Fara, en tanto que el podio se completó con Agustín Fulini y Agustín Sexe.

La categoría volvió a ofrecer un gran espectáculo en el arranque de la temporada con la primera competencia del 2026.

La grilla de largada se conformó invirtiendo catorce ubicaciones en relación a la clasificación del viernes, por lo que Juan Pablo Leonardelli partió desde la mejor posición y Traverso lo hizo desde el cuarto lugar.

Leonardelli quedó “plantado” en la largada. Juan Pablo Nasello tomó la punta y Traverso quedó tercero.

En el cuarto giro, Traverso, que debutó con un auto del Satorra Competición, superó a Ramos con una gran maniobra para quedar como escolta. En el giro siguiente, Fara fue el que ganó la cuerda, relegó a Traverso y se quedó con el segundo lugar.

La carrera para Traverso y Ramos terminó en la vuelta seis. Un choque entre los dos, cuando pugnaban por la tercera ubicación, los dejó a un costado de la pista. El esquinense pudo volver a la carrera y finalizó décimo sexto.

La carrera se definió en el último giro. Nasello y Fara se tocaron. El primero terminó fuera de la pista y el segundo se llevó el triunfo.

Este domingo, la Fórmula 3 Metropolitana desarrollará la Carrera 2 (12 vueltas) de la primera fecha, a partir de las 11:35 hs. a un total de doce vueltas.

Traverso, que fue tercero en la primera serie del sábado, largará desde la tercera fila