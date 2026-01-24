Incautaron armas, 12 astas y 20 kilos de carne de ciervo en operativos en Corrientes

Luego de sendos allanamientos concretados en la localidad de Sauce, decomisaron un total de 12 astas de ciervo, armas de fuego como ser escopetas, carabina y proyectiles, así como unos 20 kilos de carne de animales silvestres.
Los operativos fueron ejecutados por la División de Investigación Criminal, el Grupo Táctico Operacional (GTO) y la División Canes de la Unidad Regional III de Curuzú Cuatiá, bajo directivas de la Fiscalía Rural de Óscar Cañete.
Destacaron que obtuvieron resultados altamente positivos.
En uno de los domicilios secuestraron una cabeza de ciervo y cuatro astas, dos lazos, tres sierras para cortar carne, balanza digital, dos radios handy con sus correspondientes cargadores, una red de pesca, y una picadora de carne.
Mientras que en segunda vivienda allanada se incautaron otras cuatro cabezas de ciervo y ocho astas de la misma especie, además de una escopeta calibre 12, un rifle aparentemente de aire comprimido, municiones de diferentes calibres, y cuatro bolsas de consorcio con 20 kilos de carne de ciervo.
Todos los elementos fueron secuestrados bajo actas, mientras que la carne decomisada fue examinada por un perito veterinario, quien determinó que no se hallaba apta para consumo humano, por lo cual fue desnaturalizada.
Las personas interesadas en la investigación no se encontraban en los domicilios allanados y la Fiscalía dispuso el inicio de causas por infracción a la Ley 22.421 de conservación de la fauna silvestre y por la tenencia de armas de fuego.