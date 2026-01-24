Ignacio Vilas quedó sexto en la clasificación del TC Pista Mouras en La Plata

En su debut en TC Pista Mouras, el goyano Ignacio Vilas quedó sexto en la clasificación que se disputó este sábado en el autódromo de La Plata con vistas a la primera final del año.

Vilas, a bordo de un Dodge, se mostró regular a lo largo de las primeras dos jornadas en el autódromo Roberto Mouras y en la clasificación del sábado logró el sexto mejor tiempo.

Dante Rubiera Hainze, con un Ford atendido por el Spataro Racing, también debutante en la categoría, logró adjudicarse la clasificación en otra con mucho calor en La Plata.

En segundo lugar finalizó Juan José Conde con un Chevrolet. La tercera ubicación fue para Ignacio Lovich con un Dodge. Damián Pérez (Dodge) se acomodó cuarto y Bautista Roqueta (Dodge) finalizó quinto.

Este domingo desde las 10:10 llegará el turno de la única serie que tendrá a Rubiera Hainze-Conde, Lovich-Pérez y Roqueta-Vilas en las primeras dos filas

La primera final de la temporada será este domingo, está pautada a 14 vueltas o 25 minutos de duración, desde las 12:10.