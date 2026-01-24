Un carpincho murió tras ser atropellado en uno de los accesos al Iberá

Un carpincho fue atropellado sobre la ruta provincial Nº 6, en el acceso al Parque Provincial y Parque Nacional Iberá, a la altura de la localidad de Concepción. El hecho sucedió este sábado y fue confirmado por el guardaparque Adrián Kurt a medios locales. Esto volvió a encender la alarma por los constantes siniestros viales y caza furtiva que involucran a la fauna autóctona en zonas protegidas.

La fauna en peligro

Lejos de tratarse de un episodio aislado, desde el área de conservación remarcan que este tipo de situaciones se repite con frecuencia, especialmente en corredores viales que atraviesan ambientes naturales. La circulación a alta velocidad y la falta de atención en estos sectores incrementan el riesgo tanto para los animales como para las personas.

La fauna silvestre cumple un rol fundamental en el equilibrio de los ecosistemas del Iberá. Cada especie, mientras está viva, participa activamente en los procesos naturales que sostienen la biodiversidad de uno de los humedales más importantes del país. La pérdida de ejemplares por atropellamientos impacta directamente en ese delicado equilibrio ambiental.

Se reitera el pedido a los conductores de circular con extrema precaución, respetar las velocidades máximas y mantenerse atentos, especialmente en zonas naturales y accesos a áreas protegidas.