Carnavales Corrientes Carpincho
ITUZAINGO

Multaron a un ganadero de Corrientes por una vaca suelta al costado de Ruta 12

Pusieron en resguardo al animal por el riesgo que significaba para los conductores y para el propio vacuno.

Por El Litoral

Sabado, 24 de enero de 2026 a las 19:25

Luego del alerta de conductores, personal de la Policía Rural y Ecológica de Ituzaingó, detectó un animal vacuno a la vera de la Ruta Nacional 12 en el kilómetro 1254. Con ayuda de vecinos, el animal fue arreado y llevado hasta la dependencia policial para su resguardo, ante el riesgo que significaba ante un eventual choque.


Al presentarse el responsable y acreditar la propiedad, le iniciaron actuaciones de oficio por infracción a la Ley Provincial 3.615 de animales sueltos en la vía pública y se le aplicó un a multa de $100.000. 

