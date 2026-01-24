Multaron a un ganadero de Corrientes por una vaca suelta al costado de Ruta 12

Luego del alerta de conductores, personal de la Policía Rural y Ecológica de Ituzaingó, detectó un animal vacuno a la vera de la Ruta Nacional 12 en el kilómetro 1254. Con ayuda de vecinos, el animal fue arreado y llevado hasta la dependencia policial para su resguardo, ante el riesgo que significaba ante un eventual choque.